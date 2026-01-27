Torcedores do Vasco mandam recado para novo clube de Rayan: 'Não combinou'

Joia da base do Vasco, Rayan foi anunciado pelo Bournemouth, da Inglaterra. Comprado por 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 217 milhões), o atacante deixou o Cruz Maltino no começo de 2026. Na manhã desta terça-feira (27), o perfil oficial da equipe inglesa anunciou o atleta em suas redes sociais.

Além de recados de torcedores vascaínos para Rayan, muitos memes foram criados. Confira os comentários da publicação, feita na conta oficial do Bournemouth, no X:

Rayan é anunciado pelo Bournemouth (Foto: Reprodução/X/Bournemouth)

O post do clube inglês também rendeu alguns memes:

Valores da transação

Texto de Vinicius Harfush

O Vasco receberá 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) pela contratação do atacante após segurar a saída de Rayan durante meses, já que o atleta recebeu consultas e propostas de clubes europeus desde o ano passado. A transferência pode ser considerada "superfaturada" porque o jovem de 19 anos foi negociado acima do seu valor no mercado de transferências.

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante é cotado atualmente em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), valor recorde na carreira do jogador. O valor é 10 milhões de euros abaixo daquilo que foi pago pelo time inglês.

Desde sua estreia no profissional, Rayan mostra uma crescente no valor de mercado. De acordo com o Transfermarkt, o agora ex-vascaíno iniciou com o valor de mercado em 1,5 milhões de euros, que foi apontado em julho de 2023. Um ano depois, em junho de 2024, o brasileiro deu um salto em sua avaliação financeira e atingiu a marca de 6 milhões de euros.

Desde então, a plataforma realizou mais seis atualizações do valor de mercado de Rayan até atingir o valor atual de 25 milhões de euros, registrado desde dezembro de 2025. Vale ressaltar que o valor da cotação no mercado não é uma confirmação de quanto o jogador realmente vale no momento da transferência, já que fatores que envolvem a negociação dos clubes podem impactar na cifra final do acordo.

Atualmente, Rayan está entre os 50 brasileiros mais caros do mundo, empatado com nomes como Endrick, Douglas Luiz e Rodrigo Muniz. A liderança é de Vinicius Jr, cotado em 150 milhões de euros (R$ 931 milhões). No Brasileirão, o atacante estaria no top dois caso não tivesse deixado o Vasco. Em sua frente aparece apenas Vitor Roque, do Palmeiras, no ranking dos mais valiosos do campeonato, que é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).

Entre os atletas abaixo de 20 anos nascidos no Brasil, ele é o quinto mais bem avaliado. O líder é Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, que custa 80 milhões de euros (R$ 496 milhões), Vitor Roque, Vitor Reis, do Manchester City, que vale 30 milhões de euros (R4 186 milhões) e empatado com Endrick.