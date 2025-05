Alvo do Barcelona, Julián Álvarez define futuro

Julián Álvarez, jogador do Atlético de Madrid e alvo do Barcelona, definiu seu futuro para a próxima temporada. Apesar dos rumores de interesse do time de Hans Flick, o argentino permanecerá no Atlético. Segundo o site espanhol Marca, o clube e o atleta não pensam em romper vínculo neste momento.

O jogador de 25 anos foi contratado pelo clube em agosto de 2024 e assinou até 2030. Os Colchoneros pagaram cerca de 80 milhões de euros (R$ 481 milhões), marcada como a maior venda da história dos Cityzens.

Na temporada, Álvarez se tornou o destaque do time espanhol com 29 gols. Com uma boa relação entre clube e atleta, o Atlético não está preocupado com os rumores de interesse do Barcelona.

O argentino interessa o atual campeão da La Liga, mas para o futuro e em outra temporada. O nome do jogador surgiu entre os candidatos da próxima eleição presidencial do clube espanhol, que acontece em 2026, apenas como um atrativo, como publicado pelo jornal espanhol Marca.

Barcelona anuncia renovação de contrato com Raphinha

O Barcelona anunciou, na tarde da última quinta-feira (22), a renovação de contrato com Raphinha. O brasileiro, em evidência após grandes atuações na temporada, esticou o vínculo com o clube até o fim do primeiro semestre de 2028.

O acordo entre as partes já era previamente desejado. Joan Laporta e Deco, respectivos presidente e diretor de futebol dos Blaugranas, haviam manifestado a vontade de manter o atleta no elenco, e conseguiram concretizar a negociação antes do último jogo da temporada. Os dois mandatários estiveram presentes no ato da reunião que firmou o acerto.