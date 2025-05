Neste domingo (25), o Atlético de Madrid venceu o Girona por 4 a 0 pela última rodada de La Liga. Os gols da partida foram maracados por Sortloth (3x), que fez seu 20º gol na temporada da competição, e Lenglet. O jogo aconteceu no Estádio Montilivi, em Girona. Com o resultado, o Atlético de Madrid garante a terceira colocação com 76 pontos, enquanto o Girona fica em 16º com 41 pontos e pode ser ultrapassado pelo Sevilla, que entra em campo às 11h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo entre Girona e Atlético de Madrid?

A partida iniciou com as duas equipes se estudando. Aos 14', o Atlético de Madrid chegou pela primeira vez. Samuel Lino cortou da esquerda para dentro e finalizou, mas Krapyvtsov defendeu. Aos 35 minutos, o jogo foi paralisado por um atendimento médico que acontecia na arquibancada do estádio. A bola voltou a rolar aos 40'. Aos 49', Julián Álvarez bateu falta com perigo, e o goleiro do Girona quase entregou.

continua após a publicidade

Julián Álvarez em ação em Girona x Atlético de Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

No segundo tempo, o Atleti foi para cima. Aos 14', da segunda etapa, Samuel Lino finalizou com perigo da entrada da área. O chute ainda foi desviado e quase matou o goleiro, que só acompanhou a trajetória da bola, que bateu na rede pelo lado de fora. Aos 20', o brasileiro levou perigo novamente, cortando para a esquerda e arrematando, mas Krapyvtsov defendeu mais uma vez.

Aos 23', finalmente saiu o gol do Atlético de Madrid. O argentino De Paul achou Sorloth sozinho dentro da área. O artilheiro não desperdiçou e colocou os visitantes em vantagem no placar para fazer seu 18º em La Liga. No fim da partida, Sorloth ainda recebeu sozinho no campo de ataque, conduziu e finalizou, para a defesa de Krapyvtsov, mas estava impedido e o lance foi anulado. Ainda deu tempo de mais três gols. Lenglet ampliou o marcador após rebote dado de graça pelo goleiro do Girona em chute de Julián Álvarez. Aos 45', Sorloth fez mais um. O norueguês recebeu dentro da área, se livrou na marcação e finalizou sem chances para Krapyvtsov. Aos 47', Sorloth recebeu de Álvarez já sem goleiro para enterrar o caixão do Girona e completar seu hat-trick.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Após o fim de La Liga, o Girona não joga mais na temporada. Por outro lado, o Atlético de Madrid se prepara agora para o Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho contra o PSG, finalista da Champions, e joga contra o Botafogo na fase de grupos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.