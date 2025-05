Neste domingo (25), o Girona recebe o Atlético de Madrid pela 38ª rodada da La Liga, às 9h (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona (ESP). O confronto será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na 15ª colocação de La Liga, o Girona vem de derrota fora de casa para a Real Sociedad por 3 a 2 fora de casa. Com 41 pontos, o clube já se livrou da ameaça do rebaixamento - uma vez que o primeiro time da zona só pode chegar a 40 se vencer o último confronto na competição - e cumpre tabela contra o time de Diego Simeone.

Sorloth comemora gol em Atlético de Madrid x Rayop Vallecano (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Já o Atlético de Madrid vem de bela vitória contra o finalista da Conference League, o Real Betis, por 4 a 1. Com 73 pontos, o time não consegue mais alcançar os rivais Real Madrid e Barcelona, que já se sagrou campeão de La Liga. Por outro lado, o Atleti já está garantido matematicamente na próxima edição da Champions League via tabela do Campeonato Espanhol.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES (últimos titulares)

GIRONA (Técnico: Míchel Munõz)

Vladyslav Krapyvtsov, Arnau Martínez, Alejandro Francés, Ladislav Krejci, Daley Blind, Yangel Herrera, Jhon Solis, Viktor Tsygankov, Ivan Martín, Yáser Asprilla, Christian Stuani.

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Javi Galán, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Koke, Samuel Lino, Julián Álvarez, Alexander Sorloth