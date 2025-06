Júlio Baptista recusa proposta para voltar ao Real Madrid

Júlio Baptista recusou uma proposta para voltar ao Real Madrid como treinador da base do clube espanhol, segundo o "Marca". O brasileiro não se interessou pela oferta de assumir o Juvenil C, que é equivalente ao Sub-17 da equipe merengue.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última quarta-feira (4), Júlio Baptista fez uma reunião com dirigentes do Real Madrid em que comunicou sua recusa. O brasileiro busca um projeto que se encaixe melhor com suas aspirações esportivas.

continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, Júlio Baptista esteve à frente da principal categoria de base do Valladolid, que pertencia à Ronaldo. No entanto, o Real Madrid confiou em Álvaro Arbeloa para substituir Raúl e comandar o Castilla.

Em maio, Ronaldo vendeu sua participação do Valladolid para um grupo de investidores norte-americanos. Com isso, Júlio Baptista deixou o Pucela em busca de novas oportunidades na carreira.

continua após a publicidade

No fim mês passado, Júlio Baptista visitou o Centro de Treinamento do Sporting Gijón, da Espanha. No entanto, o brasileiro ainda não definiu os próximos passos de sua carreira como treinador para a temporada 2025/2026.