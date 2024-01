No começo da temporada, Benzema havia passado por uma discussão com o então treinador Nuno Espírito Santo. Porém, a chegada de Gallardo não trouxe melhores ares: o jogador foi declarado como um dos culpados dos Tigres no Mundial de Clubes, perdendo pênalti na queda para o Al Ahly, e não foi reintegrado em primeira instância após a pausa de fim de ano.