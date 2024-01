Após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, Textor desceu para a beira do gramado do Estádio Nilton Santos extremamente irritado e reclamou da arbitragem. O dono da SAF do Botafogo falou em "roubo", "corrupção" e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).