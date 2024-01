O Palmeiras estreou com empate por 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa. Com o resultado, o Verdão ficou em segundo lugar no Grupo B, com um ponto. Na mesma chave ainda estão Água Santa, Ponte Preta e Guarani. O time comandado por Abel Ferreira venceu as duas últimas edições do Paulistão, e vai atrás de sua terceira taça seguida.