A operação, porém, será complicada. O contrato de Benzema com os Tigres tem duração até 2026, o que implica em uma obrigatoriedade de pagamento por parte do Lyon. O grupo Eagle, comandado por John Textor - também dono do Botafogo -, tem boas relações com a Arábia Saudita, mas os valores salariais que podem ser arcados pelos franceses são inferiores ao que o jogador recebe no Oriente Médio.