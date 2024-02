⚽ COMO FOI O JOGO?

Na primeira etapa, sem muita demora, o Arsenal abriu o placar. Aos 14', em linda troca de passes de primeira, Havertz saiu na cara do gol e bateu em cima de Alisson, mas Saka pegou a sobra e, com o gol praticamente aberto, só teve o trabalho de bater firme para inaugurar o marcador. Restando 15 segundos para o fim da metade inicial, o Liverpool conseguiu o empate: Luis Díaz brigou pela bola na área, Saliba protegeu mal, o colombiano antecipou Raya e tocou para o meio. A bola bateu na mão do brasileiro Gabriel Magalhães e morreu no fundo das redes em gol contra do zagueiro.