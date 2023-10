ESTRELA BRASILEIRA

O clássico entre Arsenal e City trouxe diversas emoções nos jogos anteriores, mas neste domingo, o que se viu foi uma partida mais parada e sem emoções. Haaland, astro da equipe mancuniana, fez uma partida abaixo do esperado e não teve nenhuma finalização. O gol da vitória do time da casa só viria aos 41 minutos: em lançamento para a área, Havertz ajeitou para trás e Gabriel Martinelli bateu de perna direita. A bola desviou no rosto de Aké e mudou a trajetória, matando o goleiro Ederson e morrendo no fundo da rede.