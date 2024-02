Na decisão do títutlo mundial, Marcus tirou um nove, enquanto Ellison foi perfeito, vencendo a parcial por 30-29. O mesmo se repetiu no segundo set, com o norte-americano abrindo 4 a 0 no placar. Com dois empates em 30-30 nos períodos seguintes, Brady conseguiu os pontos suficientes para vencer o confronto por 6 a 2.