Na segunda etapa, Matheus Cunha voltou a brilhar: Pedro Neto fez grande arrancada pela direita e tocou para trás, com o brasileiro tendo apenas o trabalho de chegar fuzilando as redes do Stamford Bridge para ampliar. Aos 82', o golpe de misericórdia: o próprio Cunha arrancou e foi derrubado por Malo Gusto na área, convertendo o pênalti com categoria. No fim, Thiago Silva ainda diminuiu após desvio em escanteio, mas restava pouco tempo - e pouco futebol - para uma reação tardia.