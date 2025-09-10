menu hamburguer
Algoz do Palmeiras na semifinal vence o Mundial Sub-17

Barcelona venceu o Racing e levou conquista inédita

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
19:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona derrotou o Racing por 1 a 0 e se tornou campeão mundial Sub-17, na tarde desta quarta-feira (10), na Espanha. Com gol de Raul Exposito, aos 24 minutos do segundo tempo, La Masia superou os argentinos após eliminar o Palmeiras na semifinal.

Em jogada trabalhada desde a defesa, Raul Exposito, recebeu cara à cara com o goleiro Nicolás Colman, após passe por dentro do meia Xavier González. O lateral direito e capitão da equipe driblou o guarda-redes e marcou o gol do título do Barcelona. Ao fim, o Racing pressionou a equipe espanhola, mas sem sucesso.

Com a conquista, o Barcelona levou pela primeira vez o Mundial Sub-17. Além disso, quebrou a sequência de dois títulos seguidos do Palmeiras, equipe que eliminou na semifinal, por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Todos os campeões Mundiais Sub-17

  • 2005 - Boca Juniors
  • 2006 - Boca Juniors
  • 2007 - São Paulo
  • 2008 - São Paulo
  • 2009 - Real Madrid
  • 2010 - Corinthians
  • 2011 - Corinthians
  • 2012 - Atlético de Madrid
  • 2013 - River Plate
  • 2014 - Real Madrid
  • 2015 - Corinthians
  • 2016 - Real Madrid
  • 2017 - Real Madrid
  • 2018 - Palmeiras
  • 2019 - Palmeiras
  • 2025 - Barcelona

