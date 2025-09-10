Veja os valores de mercado de times das eliminatórias sul-americanas
Veja a grande disparidade no valor dos elencos das seleções sul-americanas
As eliminatórias sul-americanas chegaram ao fim na última terça-feira (9), com a derrota do Brasil para a seleção Boliviana, no Estádio El Alto, em La Paz. A diferença de valores de mercados entre as duas seleções é de centenas de milhões de euros, confira o levantamento do Lance! e veja a diferença entre todas as seleções.
Veja as 10 seleções mais valiosas do futebol sul-americano em euros e reais
- Argentina - € 783 milhões (R$ R$ 4. 7 bi)
- Brasil - € 734 milhões (R$ 4. 6 bi)
- Uruguai - € 596 milhões (R$ 3. 7 bi)
- Equador - € 330 milhões (R$ 1.7 bi)
- Colombia - € 262 milhões (R$ 1.6 bi)
- Paraguai - € 134 milhões (R$ 848 milhões)
- Chile - € 78 milhões (R$ 493 milhões)
- Venezuela - € 73 milhões (R$ 461 milhões)
- Peru - € 40 milhões (R$ 253 milhões)
- Bolívia - € 13 milhões (R$ 82 milhões)
Milionários desclassificados
A tabela das eliminatórias ficou assim:
- Argentina - classificado
- Equador - classificado
- Colômbia - classificado
- Uruguai - classificado
- Brasil - classificado
- Paraguai - classificado
- Bolívia - repescagem
- Venezuela - eliminado
- Peru - eliminado
- Chile - eliminado
Além de ter marcado a pior campanha do Brasil na história das eliminatórias, essa edição também foi curiosa por deixar seleções com investimentos maiores de fora da Copa do Mundo de 2026. A Bolívia, por exemplo, que está na repescagem, tem o menor valor de mercado dentre as seleções que disputam vaga na América do Sul, mas mesmo assim conseguiu ficar na frente de Venezuela, Peru e Chile, que tem um valor de mercado de quase 80 milhões de euros.
Vale ressaltar que, caso as eliminatórias fossem no mesmo modelo de antes, com apenas quatro vagas diretas, o Brasil, que possui o segundo maior valor de mercado teria que jogar a repescagem.
Confira os jogadores com maior valor de mercado das seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026
- Argentina - Alexis Mac Alister/Julian Álvarez € 100 milhões (R$ 620 milhões)
- Equador - Moisés Caicedo € 90 milhões (R$ 569 milhões)
- Colômbia - Luis Díaz € 70 milhões (R$ 443 milhões)
- Uruguai - Darwin Nuñez € 45 milhões (R$ 284 milhões)
- Brasil - Raphinha € 90 milhões (R$ 569 milhões)
- Paraguai - Diego Gómez € 14 milhões (R$ 88 milhões)
- Bolívia - Miguelito € 1.40 milhão (R$ 8,8 milhões)
