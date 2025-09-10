menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Veja os valores de mercado de times das eliminatórias sul-americanas

Veja a grande disparidade no valor dos elencos das seleções sul-americanas

Seleção Brasileira Ancelotti (Photo by Daniel MIRANDA / AFP)
imagem cameraSeleção Brasileira Ancelotti (Photo by Daniel MIRANDA / AFP)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 10/09/2025
17:03
  • Matéria
  • Mais Notícias

As eliminatórias sul-americanas chegaram ao fim na última terça-feira (9), com a derrota do Brasil para a seleção Boliviana, no Estádio El Alto, em La Paz. A diferença de valores de mercados entre as duas seleções é de centenas de milhões de euros, confira o levantamento do Lance! e veja a diferença entre todas as seleções.

continua após a publicidade

Veja as 10 seleções mais valiosas do futebol sul-americano em euros e reais

  1. Argentina - € 783 milhões (R$ R$ 4. 7 bi)
  2. Brasil - € 734 milhões (R$ 4. 6 bi)
  3. Uruguai - € 596 milhões (R$ 3. 7 bi)
  4. Equador - € 330 milhões (R$ 1.7 bi)
  5. Colombia - € 262 milhões (R$ 1.6 bi)
  6. Paraguai - € 134 milhões (R$ 848 milhões)
  7. Chile - € 78 milhões (R$ 493 milhões)
  8. Venezuela - € 73 milhões (R$ 461 milhões)
  9. Peru - € 40 milhões (R$ 253 milhões)
  10. Bolívia - € 13 milhões (R$ 82 milhões)

Milionários desclassificados

A tabela das eliminatórias ficou assim:

  1. Argentina - classificado
  2. Equador - classificado
  3. Colômbia - classificado
  4. Uruguai - classificado
  5. Brasil - classificado
  6. Paraguai - classificado
  7. Bolívia - repescagem
  8. Venezuela - eliminado
  9. Peru - eliminado
  10. Chile - eliminado

Além de ter marcado a pior campanha do Brasil na história das eliminatórias, essa edição também foi curiosa por deixar seleções com investimentos maiores de fora da Copa do Mundo de 2026. A Bolívia, por exemplo, que está na repescagem, tem o menor valor de mercado dentre as seleções que disputam vaga na América do Sul, mas mesmo assim conseguiu ficar na frente de Venezuela, Peru e Chile, que tem um valor de mercado de quase 80 milhões de euros.

Vale ressaltar que, caso as eliminatórias fossem no mesmo modelo de antes, com apenas quatro vagas diretas, o Brasil, que possui o segundo maior valor de mercado teria que jogar a repescagem.

continua após a publicidade
Messi fez grande jogo contra Venezuela (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Messi fez grande jogo contra Venezuela (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira os jogadores com maior valor de mercado das seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

  1. Argentina - Alexis Mac Alister/Julian Álvarez € 100 milhões (R$ 620 milhões)
  2. Equador - Moisés Caicedo € 90 milhões (R$ 569 milhões)
  3. Colômbia - Luis Díaz € 70 milhões (R$ 443 milhões)
  4. Uruguai - Darwin Nuñez € 45 milhões (R$ 284 milhões)
  5. Brasil - Raphinha € 90 milhões (R$ 569 milhões)
  6. Paraguai - Diego Gómez € 14 milhões (R$ 88 milhões)
  7. Bolívia - Miguelito € 1.40 milhão (R$ 8,8 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias