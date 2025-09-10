As eliminatórias sul-americanas chegaram ao fim na última terça-feira (9), com a derrota do Brasil para a seleção Boliviana, no Estádio El Alto, em La Paz. A diferença de valores de mercados entre as duas seleções é de centenas de milhões de euros, confira o levantamento do Lance! e veja a diferença entre todas as seleções.

Veja as 10 seleções mais valiosas do futebol sul-americano em euros e reais

Argentina - € 783 milhões (R$ R$ 4. 7 bi) Brasil - € 734 milhões (R$ 4. 6 bi) Uruguai - € 596 milhões (R$ 3. 7 bi) Equador - € 330 milhões (R$ 1.7 bi) Colombia - € 262 milhões (R$ 1.6 bi) Paraguai - € 134 milhões (R$ 848 milhões) Chile - € 78 milhões (R$ 493 milhões) Venezuela - € 73 milhões (R$ 461 milhões) Peru - € 40 milhões (R$ 253 milhões) Bolívia - € 13 milhões (R$ 82 milhões)

Milionários desclassificados

A tabela das eliminatórias ficou assim:

Argentina - classificado Equador - classificado Colômbia - classificado Uruguai - classificado Brasil - classificado Paraguai - classificado Bolívia - repescagem Venezuela - eliminado Peru - eliminado Chile - eliminado

Além de ter marcado a pior campanha do Brasil na história das eliminatórias, essa edição também foi curiosa por deixar seleções com investimentos maiores de fora da Copa do Mundo de 2026. A Bolívia, por exemplo, que está na repescagem, tem o menor valor de mercado dentre as seleções que disputam vaga na América do Sul, mas mesmo assim conseguiu ficar na frente de Venezuela, Peru e Chile, que tem um valor de mercado de quase 80 milhões de euros.

Vale ressaltar que, caso as eliminatórias fossem no mesmo modelo de antes, com apenas quatro vagas diretas, o Brasil, que possui o segundo maior valor de mercado teria que jogar a repescagem.

Messi fez grande jogo contra Venezuela (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

