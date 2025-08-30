menu hamburguer
Palmeiras compra Andreas Pereira por quase metade do valor de mercado do meia

Meia com passagem pelo Flamengo viveu crescente no mercado da bola desde que atuou pelo Fulham

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 30/08/2025
17:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras anunciou na sexta-feira (29) a contratação do meia Andreas Pereira junto ao Fulham, da Inglaterra. O jogador chega em definitivo ao alviverde com contrato até dezembro de 2028 e custou aos cofres do clube 10 milhões de euros fixos, ou R$ 63,4 milhões na cotação atual. As cifras, apesar de serem relevantes, estão quase 50% abaixo do valor de mercado do jogador, o indica um negócio positivo para a equipe brasileiro no aspecto financeiro.

Andreas estava no Fulham desde o meio de 2022, quando deixou o Flamengo e voltou a jogar no futebol inglês. O meia teve bom desempenho no rubro-negro, apesar da falha marcante na final da Libertadores justamente contra o Palmeiras, e se valorizou no mercado inglês desde então. Retornou à Premier League avaliado em 7 milhões de euros à época e ao fim da temporada já tinha aumentado seu valor para 13 milhões de euros.

No começo da temporada 2023/24, o valor de mercado de Andreas Pereira já era avaliado em 18 milhões de euros, mais do que o dobro da cifra mostrada em sua saída do Flamengo. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Ainda pelo Fulham, Andreas teve ainda um pequeno salto e chegou a valer 20 milhões de euros, segundo a plataforma, entre o final de 2023 e o fim de 2024. O valor iguala ao seu auge no mercado da bola vivido anos antes, quando ainda estava no Manchester United, em dezembro de 2019. Na última análise de mercado do Transfermarkt, o meio-campista está avaliado em 18 milhões de euros, um pouco abaixo do seu pico, mas ainda muito acima daquilo que foi concretizado na negociação de retorno ao Brasil.

O contrato prevê os 10 milhões de euros fixos e bonificações extras por desempenho esportivo, como foi informado pela reportagem do Lance!. Após a negociação iniciar ainda na janela de janeiro e não ser finalizada, foi retomada após a equipe perder Richard Ríos para o Benfica em julho.

A venda do colombiano foi concretizada por 30 milhões de euros, sendo que 21 milhões ficaram com o alviverde, de acordo com a divisão de porcentagem do atleta. Ou seja, o Palmeiras efetivou a contratação de Andreas Pereira oito milhões abaixo do que o mercado apontava e 11 milhões de euros a menos do que foi arrecadado com a saída do meio colombiano.

Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool
Anunciado pelo Palmeiras, Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Anúncio de Andreas Pereira

Através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a chegada de Andreas Pereira e ainda não informou a data de apresentação oficial no clube. O jogador é o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerra as movimentações do Palmeiras na atual janela de transferências.

- O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha - afirmou.

Além disso, relembrou sua passagem pela Academia de Futebol do Palmeiras com a Seleção Brasileira durante uma de suas convocações em 2024 e disse que é um sonho trabalhar em uma estrutura como a que foi apresentada pelo alviverde.

- Tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado, com a Seleção Brasileira, e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que quando a conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como o do Palmeiras é algo com que todo atleta profissional sonha - completou.

Contratações do Palmeiras janela de transferências

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Micael (zagueiro)
  3. Bruno Fuchs (zagueiro)
  4. Khellven (lateral)
  5. Jefté (lateral)
  6. Emiliano Martínez (volante)
  7. Lucas Evangelista (volante)
  8. Andreas Pereira (volante)
  9. Ramón Sosa (atacante)
  10. Vitor Roque (atacante)
  11. Facundo Torres (atacante)
  12. Paulinho (atacante)

