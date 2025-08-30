Palmeiras compra Andreas Pereira por quase metade do valor de mercado do meia

O Palmeiras anunciou na sexta-feira (29) a contratação do meia Andreas Pereira junto ao Fulham, da Inglaterra. O jogador chega em definitivo ao alviverde com contrato até dezembro de 2028 e custou aos cofres do clube 10 milhões de euros fixos, ou R$ 63,4 milhões na cotação atual. As cifras, apesar de serem relevantes, estão quase 50% abaixo do valor de mercado do jogador, o indica um negócio positivo para a equipe brasileiro no aspecto financeiro.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Andreas estava no Fulham desde o meio de 2022, quando deixou o Flamengo e voltou a jogar no futebol inglês. O meia teve bom desempenho no rubro-negro, apesar da falha marcante na final da Libertadores justamente contra o Palmeiras, e se valorizou no mercado inglês desde então. Retornou à Premier League avaliado em 7 milhões de euros à época e ao fim da temporada já tinha aumentado seu valor para 13 milhões de euros.

No começo da temporada 2023/24, o valor de mercado de Andreas Pereira já era avaliado em 18 milhões de euros, mais do que o dobro da cifra mostrada em sua saída do Flamengo. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Ainda pelo Fulham, Andreas teve ainda um pequeno salto e chegou a valer 20 milhões de euros, segundo a plataforma, entre o final de 2023 e o fim de 2024. O valor iguala ao seu auge no mercado da bola vivido anos antes, quando ainda estava no Manchester United, em dezembro de 2019. Na última análise de mercado do Transfermarkt, o meio-campista está avaliado em 18 milhões de euros, um pouco abaixo do seu pico, mas ainda muito acima daquilo que foi concretizado na negociação de retorno ao Brasil.

O contrato prevê os 10 milhões de euros fixos e bonificações extras por desempenho esportivo, como foi informado pela reportagem do Lance!. Após a negociação iniciar ainda na janela de janeiro e não ser finalizada, foi retomada após a equipe perder Richard Ríos para o Benfica em julho.

A venda do colombiano foi concretizada por 30 milhões de euros, sendo que 21 milhões ficaram com o alviverde, de acordo com a divisão de porcentagem do atleta. Ou seja, o Palmeiras efetivou a contratação de Andreas Pereira oito milhões abaixo do que o mercado apontava e 11 milhões de euros a menos do que foi arrecadado com a saída do meio colombiano.

Anunciado pelo Palmeiras, Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Anúncio de Andreas Pereira

Através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a chegada de Andreas Pereira e ainda não informou a data de apresentação oficial no clube. O jogador é o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerra as movimentações do Palmeiras na atual janela de transferências.

- O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha - afirmou.

Além disso, relembrou sua passagem pela Academia de Futebol do Palmeiras com a Seleção Brasileira durante uma de suas convocações em 2024 e disse que é um sonho trabalhar em uma estrutura como a que foi apresentada pelo alviverde.

- Tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado, com a Seleção Brasileira, e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que quando a conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como o do Palmeiras é algo com que todo atleta profissional sonha - completou.

Contratações do Palmeiras janela de transferências