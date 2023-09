A Estônia, por sua vez, vê o sonho de disputar uma Euro, algo inédito na história do país, cada vez mais distantes. Em quatro jogos disputados, nenhuma vitória, um empate e três derrotas. Na atual Data-Fifa, a equipe do leste europeu foi goleada pela Suécia no último sábado por 5 a 0. A Estônia ocupa a penúltima posição no grupo, com apenas um ponto conquistado.