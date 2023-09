Javier Tebas, presidente da La Liga, concedeu uma entrevista ao portal "Flashscore" nesta segunda-feira (11) em Buenos Aires, na Argentina, ao participar do evento "Sports Summit Leaders". O mandatário do Campeonato Espanhol abordou diversos assuntos e fez duras críticas à Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Tebas também comentou sobre a concorrência da Arábia Saudita e elogiou Lionel Messi.