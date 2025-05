Em busca do seu primeiro título na Liga das Nações, a Alemanha divulgou a lista de convocados para a disputa do Final Four, que acontecerá no início de junho. Recheado de baixas por lesão, Julian Nagelsmann selecionou os melhores jogadores disponíveis para a fase decisiva do torneio. O destaque ficou pelo retorno do goleiro Marc-André Ter Stegen, que perdeu a temporada por lesão no joelho.

Além do retorno de Ter Stegen, dois nomes chamaram a atenção na lista de Nagelsmann: Tom Bischof e Nick Woltemade, de 19 e 23 anos respectivamente. Ambos eram frequentemente convocados para as categorias de base da Alemanha e, agora, foram selecionados pela primeira vez para o time principal. Bischof, inclusive, irá para o Bayern de Munique na próxima temporada.

Pelo fato de o Final Four estar sendo realizado na reta final da temporada europeia, a Alemanha, assim como outras seleções, não poderá contar com nomes de peso na Data Fifa. Entre os de mais destaque estão três que são titulares: Antonio Rüdiger, Kai Havertz e Jamal Musiala.

Convocados da Alemanha para a Liga das Nações

Goleiros: Oliver Baumann, Alexander Nübel e Marc-André Ter Stegen; Defensores: Robert Andrich, Waldemar Anton, Yan Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maxilian Mittelstädt, David Raum e Jonathan Tah; Meias: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Tom Bischof, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Robin Gosens, Pascal Gross, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Angelo Stiller e Florian Wirtz; Atacantes: Niclas Füllkrug, Deniz Undav e Nick Woltemade.

Tetracampeã do mundo, a Alemanha ainda não conseguiu subir no lugar mais alto do pódio da Liga das Nações. Agora, terá uma de suas melhores oportunidades, já que o Final Four terá o país como sede. A final, no dia 8 de junho, está marcada para ser realizada na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique.

Antes disso, a Alemanha disputa uma vaga na decisão no dia 4 de junho, quando "recebe" Portugal, também na Allianz Arena. Quem vencer, avança à final e espera o ganhador de França e Espanha, duelo que acontece um dia depois, em 5 de junho.

