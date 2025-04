Guardiola joga a toalha sobre temporada do Manchester City: ‘Não temos elenco’

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola jogou a toalha em relação a temporada, embora ainda sonhe com a Champions League. Questionado sobre uma vaga a mais para a competição europeia via Premier League, o comandante não garantiu sua equipe no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É melhor que tenham cinco vagas do que quatro, mas temos sete ou oito aspirantes e isso não será decidido até o último momento. Não acho que temos elenco. Temos três defensores fora, o melhor atacante é baixa até a última partida. Não temos elenco - declarou Guardiola, treinador do Manchester City.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o Manchester City ocupa a 6ª colocação com 52 pontos conquistados, enquanto Chelsea (4º) e Newcastle (5º) somam 53 pontos. No entanto, a equipe de Bruno Guimarães e Joelinton possui um jogo a menos contra o Crystal Palace.

Além disso, Guardiola vê o Manchester City ameaçado, uma vez que o Aston Villa ocupa a 7ª colocação com 51 pontos. Em caso de eliminação para o PSG na Champions League, a equipe de Unai Emery dedicará seus esforços somente no Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

Guardiola vê DM cheio do Manchester City

Na reta final de temporada do Manchester City, Guardiola não conta com Haaland, Stones, Aké e Akanji, enquanto Rodri segue se recuperando de uma grave lesão no joelho sofrida em 2024. Diante desse cenário, o comandante vem improvisando diversos atletas, principalmente na defesa.