O Al-Nassr recebe o Kawasaki Frontale nesta quarta-feira (30) valendo vaga na final na Champions League da Ásia. A partida acontece no estádio King Abdullah, em Jeddah (SAU), às 13h30 (de Brasília). Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo entra em campo rumo à mais uma decisão continental na carreira.

Em busca do primeiro título na competição, o Al-Nassr terminou na terceira posição do lado oeste da fase inicial: cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Nas oitavas, o time saudita passou em dois jogos com tranquilidade do Esteghlal, do Irã, e eliminou o Yokohama Marinos, do Japão, nas quartas, pelo placar de 4 a 1 em partida única. Referência técnica da equipe, Cristiano Ronaldo tem oito gols na campanha.

O Kawasaki Frontale garantiu vaga inédita na semifinal do torneio com toque brasileiro: Erison. O ex-Botafogo e São Paulo foi importante na vitória por 3 a 2 sobre o Al-Sadd no último domingo (27), pelas quartas de final. Ele abriu o placar após finalizar com precisão no canto direito do goleiro adversário.

🟢 Al-Ahli e Roberto Firmino na final 🏆

O vencedor do duelo encara o Al-Ahli na decisão pelo maior troféu do continente. Em atuação implacável, o finalista passou na terça-feira (29) pelo Al-Hilal, de Jorge Jesus, com mais uma participação do Brasil no mata-mata asiático. Logo aos nove minutos de jogo, Roberto Firmino aproveitou cruzamento preciso de Galeno da esquerda e saiu para o abraço. Ivan Toney ampliou para o "Nacional", e Salem Al-Dawsari chegou a descontar, mas Firas Al-Buraikan completou o triunfo no final: 3 a 1.

