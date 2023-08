COMEÇO NEGATIVO

A equipe do Al-Nassr estreou dois dias depois de conquistar a Copa Árabe dos Clubes Campeões, em super virada sobre o Al-Hilal de Jorge Jesus por 2 a 1, com dois de Ronaldo. Por isso, precisou poupar alguns de seus titulares e foi derrotado para o Al-Ettifaq, comandado por Gerrard e que tem Moussa Dembélé e Henderson como alguns de seus destaques. A derrota por 2 a 1 não mudou o prestígio do time de Luís Castro, que embalado com a conquista do começo da temporada, deseja retomar os rumos da vitória.