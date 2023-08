O apito final deu voz à vitória que parecia impossível. Os gols foram celebrados não somente com abraços e pulos, mas também com olhares dirigidos ao céu noturno e aos torcedores que nunca deixaram de acreditar. Mais do que uma vitória, uma esperança. O São Paulo nunca conquistou o título da Copa do Brasil, mas com a postura que demonstrou contra um dos maiores rivais, deixou claro que é capaz de realizar grandes feitos ainda. Basta manter o ritmo e, assim como o Morumbi pulsou, pulsar ainda mais.