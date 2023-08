Suécia x Austrália: odds, estatísticas e informações do jogo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina

Suécia e Austrália entram em campo para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina, neste sábado (19), às 5h, no Brisbane Stadium. Na Lance! Betting, a vitória das anfitriãs paga, até o momento, 2.88.



Na Lance! Betting, as odds dão a Suécia como favorita no confronto, com odds a 2.48, em caso de vitória, empate a 3.30 e, se der Austrália, o valor é de 2.88.