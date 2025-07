Jorge Jesus ‘anuncia’ saída de dois jogadores de peso do Al-Nassr

Jorge Jesus "anunciou" a saída de dois jogadores de peso do Al-Nassr durante a pré-temporada da equipe saudita. O comandante não acredita nas permanências do zagueiro Laporte e do meia Otávio, que são alvos de outros clubes na janela de transferências.

- Estamos melhorando a equipe com os jogadores que vão chegando. Sem (Jhon) Durán, entrou João. Vai sair o Laporte e vai entrar um zagueiro. Vai sair o Otávio e vai entrar outro jogador em seu lugar - declarou o português.

Jorge Jesus chegou ao Al-Nassr após duas temporadas no Al-Hilal e começa a promover mudanças no elenco. Nos últimos dias, a equipe de Cristiano Ronaldo anunciou a chegada de João Félix e segue monitorando outros nomes de peso.

Dentre os jogadores que estão na rampa de saída, Laporte é especulado no Athletic Bilbao, clube responsável por revelar o defensor espanhol. Por outro lado, Otávio, que é brasileiro naturalizado português, foi sondado por equipes nacionais, que esbarraram no fator salarial.

