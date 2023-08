Na abertura do torneio, o Al-Ittihad venceu o Al Raed por 3 a 0, com direito a dois gols do brasileiro Igor Coronado. Outros brasileiros de destaque da equipe são o atacante Romarinho, que se consolidou como um dos principais jogadores do time nos últimos anos, e o goleiro Marcelo Grohe, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Por sua vez, o Al Taee venceu o Dhamk por 1 a 0 na primeira rodada da Saudi Pro League, com gol solitário de Al-Harabi no segundo tempo.