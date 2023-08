A Saudi Pro League 2023/24, o Campeonato Saudita, teve seu início no último final de semana. O atual campeão da liga é o Al-Ittihad, que investiu pesado nesta janela de transferências, com as contratações de Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho. Contudo, os "Tigres' terão a concorrência de três rivais: Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli, que juntos do Al-Ittihad, são os quatro clubes mais populares da Arábia Saudita.