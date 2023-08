Na abertura da Saudi Pro League, o Al-Hilal venceu o Abha por 3 a 1, com direito a hat-trick do brasileiro Malcom. O Al-Fayha, por sua vez, também venceu na primeira rodada do Saudita, pelo mesmo placar. O jogo será no Estádio Rei Fahd, casa do Al-Hilal, que promete uma grande festa para a apresentação e possível estreia de Neymar.