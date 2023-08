Neymar pode estrear pelo seu novo clube, o Al Hilal, já neste sábado, 19, contra o Al Feiha, pela segunda rodada do campeonato saudita. A partida será às 15h (de Brasília). No entanto, a participação do astro não está confirmada. Neymar já vinha atuando pelo PSG em amistosos de pré-temporada, mas teve pouco tempo para treinar desde sua chegada ao clube saudita. Ele foi anunciado como reforço na última terça-feira e, por isso, a dúvida está no ar: ele joga ou não?