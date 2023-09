EM GRANDE FORMA

A equipe do Al-Ittihad vive bom momento na temporada. As chegadas de astros do futebol europeu, como Benzema, Kanté e Fabinho, aliadas a um bom time pré-existente com o brasileiro Romarinho, se somaram e levaram o trabalho de Nuno Espírito Santo a um bom patamar. Até o momento, são cinco vitórias e apenas uma derrota - sofrida justamente para o Al-Hilal -, ocupando a segunda colocação. Os Tigres podem até assumir a liderança, caso vençam seu compromisso e o Crescente tropece contra o Damac, fora de casa.