Flamengo visita o Goiás nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão e terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Rubro-Negro quer voltar a vencer de olho no G4, enquanto o Esmeraldino busca se afastar do Z4.