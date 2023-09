O clube também divulgou, além do tempo de duração, o valor da multa de rescisão. A diretoria inflou a taxa para 1 bilhão de euros, o equivalente a astronômicos R$ 5 bilhões. O próximo passo dos mandatários será a renovação com Lamine Yamal, atacante que se destacou de forma meteórica no começo da La Liga. O acordo com o treinador Xavi também está listado, mas as conversas ainda seguirão em andamento por algumas semanas.