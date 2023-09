Na quinta-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), o Liverpool visita o LASK Linz na Raiffeisen Arena, em jogo válido pela primeira rodada do grupo E da Europa League. Os Reds não empolgaram na temporada 2022-23 e acabaram ficando com a quinta colocação da Premier League, se contentando com o segundo escalão continental, e enfrentam os terceiros colocados do último Campeonato Austríaco.