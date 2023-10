AL-NASSR 3X1 ISTIKLOL

A grande partida do dia ficou na conta de Al-Nassr, de Luís Castro. A equipe da Arábia Saudita iniciou a partida perdendo, com gol de Senin Sebai, aos 44 minutos do primeiro tempo. A reação começou aos 21' da segunda etapa e a virada foi registrada em apenas 11, com três gols, o primeiro de Cristiano Ronaldo, e os outros dois do brasileiro Anderson Talisca.



A terceira rodada será somente em 23 e 24 de outubro. O Al-Nassr vai enfrentar o Al-Hail, às 15h (de Brasília), do segundo dia de competição.