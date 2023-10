A segunda rodada da Champions League será realizada nesta semana e, nesta terça-feira (3), é a vez do Real Madrid entrar em campo, contra o Napoli, na Itália, em partida que promete ser bastante disputada. Pelo Grupo C, os italianos lideram com três pontos, a mesma pontuação dos espanhóis, mas com a diferença no número de gols marcados.