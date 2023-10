Com base nos números o Lance! fez uma projeção sobre quantos jogos seriam necessários para que o português marque mil gols, aproximadamente. Cristiano Ronaldo, desde o seu início no Sporting, passando por Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e Seleção Portuguesa, marcou ao todo 854 gols em 1186 partidas disputadas. Este número equivale a uma média de 0,72 gol por jogo. Para a tão almejada marca dos mil gols, ainda faltam mais 146 gols. Se seguir com a mesma média, precisaria de cerca de 202 jogos para fazer o milésimo.