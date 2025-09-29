menu hamburguer
Futebol Internacional

Al-Ittihad mira três nomes de peso para substituir Laurent Blanc

Treinador francês foi demitido após perder para o Al-Nassr de Jorge Jesus e CR7

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2025
17:53
Sérgio Conceição é um dos alvos do Al-Ittihad (Foto: Carlo Hermann / AFP)
O Al-Ittihad, atual campeão saudita, demitiu o treinador Laurent Blanc no último sábado (27) e abre uma busca por um novo comandante. Diante disso, o clube de Karim Benzema iniciou as sondagens por técnicos livres no mercado: Sérgio Conceição, Luciano Spalletti e Xavi Hernández. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Os três treinadores são os principais na lista do Al-Ittihad, mas a situação não deve ser das mais fáceis. Xavi Hernández, por exemplo, já teria rejeitado a abordagem saudita por esperar pelo Manchester United, que pode demitir Ruben Amorim em breve. Spalletti nunca trabalhou fora da Itália teve a seleção de seu país como última experiência. Após grande trajetória no Porto, Sérgio Conceição comandou o Milan na segunda metade da temporada passada, mas não sobreviveu para 2025/26.

Além do trio, Jürgen Klopp seria o sonho do Al-Ittihad, principalmente na tentativa de manter Karim Benzema na Arábia Saudita. De acordo com o jornal saudita “Al Riyadh”, Klopp está acima de qualquer nome na ordem de prioridade do clube, mas precisaria abdicar de seu cargo atual: Diretor Global de Futebol do grupo Red Bull. O que há de concreto é que o Ittihad mira alto.

Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos (Foto: Paul Ellis/AFP)
Alvo do Al-Ittihad, Jürgen Klopp treinou o Liverpool por quase 10 anos (Foto: Paul Ellis/AFP)

A demissão de Laurent Blanc

Atual campeão saudita, o Al-Ittihad anunciou no sábado (27) a demissão do técnico Laurent Blanc, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Al-Nassr, em partida marcada pelos gols das estrelas Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Para o lugar do francês, o clube confirmou a promoção de Hassan Khalifa, que já integrava a comissão técnica como assistente, e agora assume de forma interina o comando da equipe até a escolha do novo comandante.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

