Al-Ittihad mira três nomes de peso para substituir Laurent Blanc
Treinador francês foi demitido após perder para o Al-Nassr de Jorge Jesus e CR7
O Al-Ittihad, atual campeão saudita, demitiu o treinador Laurent Blanc no último sábado (27) e abre uma busca por um novo comandante. Diante disso, o clube de Karim Benzema iniciou as sondagens por técnicos livres no mercado: Sérgio Conceição, Luciano Spalletti e Xavi Hernández. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Os três treinadores são os principais na lista do Al-Ittihad, mas a situação não deve ser das mais fáceis. Xavi Hernández, por exemplo, já teria rejeitado a abordagem saudita por esperar pelo Manchester United, que pode demitir Ruben Amorim em breve. Spalletti nunca trabalhou fora da Itália teve a seleção de seu país como última experiência. Após grande trajetória no Porto, Sérgio Conceição comandou o Milan na segunda metade da temporada passada, mas não sobreviveu para 2025/26.
Além do trio, Jürgen Klopp seria o sonho do Al-Ittihad, principalmente na tentativa de manter Karim Benzema na Arábia Saudita. De acordo com o jornal saudita “Al Riyadh”, Klopp está acima de qualquer nome na ordem de prioridade do clube, mas precisaria abdicar de seu cargo atual: Diretor Global de Futebol do grupo Red Bull. O que há de concreto é que o Ittihad mira alto.
A demissão de Laurent Blanc
Atual campeão saudita, o Al-Ittihad anunciou no sábado (27) a demissão do técnico Laurent Blanc, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Al-Nassr, em partida marcada pelos gols das estrelas Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Para o lugar do francês, o clube confirmou a promoção de Hassan Khalifa, que já integrava a comissão técnica como assistente, e agora assume de forma interina o comando da equipe até a escolha do novo comandante.
