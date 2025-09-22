Mourinho quer tirar Karim Benzema da Arábia Saudita; veja

O custo para trazê-lo em janeiro varia de 5 a 7 milhões de euros.

Apesar do fechamento da janela de transferências, José Mourinho está atento ao mercado para reforçar o Benfica e tem um velho conhecido como alvo. O treinador está interessado em ter Karim Benzema novamente em sua equipe, de acordo com o jornalista Ekrem Konur. O francês está em seu último ano de vínculo com o Al-Ittihad e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entretanto, ao que parece, Mourinho quer Benzema no Benfica já para a janela de janeiro, o que obrigaria os Encarnados a desembolsarem entre 5 e 7 milhões de euros (R$ 31,5 e 44 milhões de euros, respectivamente, na cotação atual), de acordo com a publicação. Além disso, o francês precisaria reduzir consideravelmente seu salário atual, que ronda os 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) por ano.

continua após a publicidade

O Benfica não estaria sozinho na briga para tirar Benzema da Arábia Saudita. Clubes da Ligue 1 e da MLS também monitoram o atacante de 37 anos, que totaliza 41 gols e 17 assistências nas 64 partidas que já disputou pelo Al-Ittihad, além de ter conquistado o último Campeonato Saudita e a Copa do Rei Saudita.

Benzema comemora gol pelo Al-Ittihad contra o Al-Nassr, pela Liga Saudita (Foto: Reprodução/X))

Números de Karim Benzema sob o comando de José Mourinho

É interessante recordar que o atual treinador do Benfica trabalhou com o francês no Real Madrid. Com Mourinho, Karim Benzema marcou 78 gols em 150 jogos, conquistou um título de La Liga e uma Copa do Rei. Inclusive, o atacante já destacou diversas vezes que o técnico português é o responsável por sua "mudança de mentalidade" e postura dentro do campo.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.