O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Hilal lidera a competição com 23 pontos, apenas um à frente do Al Taawon, depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Al Akhdoud. No entanto, o time receberá uma baixa significativa, já que Neymar está ausente devido a uma lesão sofrida durante as Eliminatórias Sul-Americanas. Enquanto isso, o Al Khaleej ocupa o 11º lugar na tabela, com nove pontos, e luta para se distanciar da zona de rebaixamento, onde o Al Taee, o último colocado, possui sete pontos.



