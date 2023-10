Qual é o salário de Michael no Al-Hilal?

Michael recebe salário milionário



Com contrato até junho de 2025, Michael recebe US$ 2,4 milhões (R$ 12,1 milhões) por ano no Al-Hilal. O salário mensal, portanto, está na faixa de R$ 1 milhão.



O valor é baixo quando comparado ao salário do companheiro Cristiano Ronaldo, mas é maior do que ele recebia no Flamengo até o fim de 2021.



