O Al-Hilal apresentou, no último final de semana, o craque Neymar. A princípio, a próxima edição do Mundial está marcada para dezembro, entre os dias 12 e 22 do último mês de 2023. Porém, o Al-Hilal não conseguiu a vaga: estão garantidos pela Ásia o Urawa Red Diamonds, do Japão (campeão da AFC Champions League de 2022) e o Al-Ittihad, time de Benzema também da Arábia Saudita (campeão da Saudi Pro League 2022-23, recebendo a vaga como representante do país-sede).