A CBF não foi pega de surpresa com a declaração de Jorge Jesus sobre a condição física de Neymar e também não pretende vetá-lo do início das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, mesmo após os questionamentos do técnico português. Por meio de nota oficial, a entidade máxima do futebol brasileiro tranquilizou torcedores sobre o quadro clínico do atleta e garantiu que ''qualquer atualização será informada no momento oportuno''.