Al-Hilal convoca ‘reunião de emergência’ com Jorge Jesus após goleada

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, foi chamado para uma reunião de emergência com o diretor esportivo Fahd Al-Mufarrej após a goleada sofrida para o Al-Ittihad por 4 a 1, no sábado (22), em confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Saudita. Segundo o jornal português "A Bola", a direção do clube saudita está preocupada com os recentes resultados no campeonato nacional.

O Al-Hilal conquistou apenas dois pontos nas últimas três rodadas da liga saudita, e a derrota deixou a equipe a sete pontos do líder, o próprio Al-Ittihad. Além do desempenho abaixo do esperado, o time de Jorge Jesus foi eliminado da Taça do Rei, também pelo clube de Karim Benzema.

Investimentos do Al-Hilal de Jorge Jesus na temporada 2024/25

Apesar de ter perdido Neymar, o Al-Hilal contratou diversas estrelas para a sequência da atual temporada, como Marcos Leonardo (40 milhões de euros) e João Cancelo (25 milhões de euros), para tentar manter a hegemonia no futebol saudita. No entanto, a equipe de Jorge Jesus não consegue repetir o mesmo nível da temporada anterior, repleta de recordes históricos.

A equipa de Jorge Jesus terá agora dois compromissos no Campeonato Saudita, contra Al-Kholood e Al-Ahli, para retomar o caminho das vitórias e manter viva a esperança de conquistar mais um título. Depois, o Al-Hilal encara o Pakhator, do Uzbequistão, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões Asiática.

