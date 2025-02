Escalação do Real Madrid: Endrick pode formar dupla com Vini Jr

O brasileiro Endrick pode ser uma novidade na escalação do Real Madrid no jogo da Copa do Rei contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26). O atacante de 18 anos pode figurar entre os titulares por conta da possível ausência de Kylian Mbappé, que se recupera de uma cirurgia dentária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "Marca" noticia que a cirurgia de Mbappé apesar de simples, foi o bastante para tirá-lo do treino desta terça (25). O francês vive bom momento no clube depois de ter marcado um hat-trick no jogo da última semana contra o Manchester City, pela Champions League. Contudo, deve perder a semifinal da copa nacional contra a Real Sociedad, possvelmente cedendo seu lugar no time para Endrick.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Real Madrid responde presidente da La Liga: ‘Pare de nos roubar’

O brasileiro vive um momento de baixa, tendo tido poucos minutos em campo, com uma média de apenas nove minutos por jogo no Campeonato Espanhol. Endrick marcou apenas dois gols em 21 partidas nessa temporada, tendo sido titular em apenas uma delas, que foi contra o Stuttgart, na Champions League.

Provável escalação do Real Madrid com Endrick

Andriy Lunin; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Endrick.

continua após a publicidade