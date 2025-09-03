Thomas Müller retorna ao Bayern após saída para a MLS
Alemão regressa na Data Fifa e treina com ex-companheiros
O meia-atacante Thomas Müller retornou ao Bayern de Munique após sua saída para o Vancouver Whitecaps, da MLS. Segundo o "Bild", o jogador aproveitou a Data Fifa para voltar à sua segunda casa e treinou com Pavlovic e Felipe Chavez.
Nos Estados Unidos, Müller já realizou duas partidas desde a sua despedida do Bayern de Munique após 16 anos na equipe profissional. No duelo entre o Vancouver Whitecaps contra o St. Louis City, o alemão marcou o gol da vitória por 3 a 2 de seu time.
Na Data Fifa, Müller deve realizar novos treinamentos junto aos seus ex-companheiros no Bayern antes de retornar à América do Norte. O próximo compromisso do Vancouver Whitecaps é contra o Philadelphia Union, no dia 13 de agosto.
Na MLS, o Vancouver Whitecaps ocupa a 3ª colocação da Conferência Oeste e está se classificando aos playoffs da liga norte-americana.
Relação de Müller com o Bayern de Munique
Em sua história com o Bayern, Müller realizou 756 partidas pelo clube bávaro, tendo marcado 250 gols e contribuído com 276 assistências. Na passagem de 16 anos, o meia-atacante conquistou 33 títulos com sua ex-equipe.
