Futebol Internacional

Thomas Müller retorna ao Bayern após saída para a MLS

Alemão regressa na Data Fifa e treina com ex-companheiros

Thomas Müller em sua estreia pelo Vancouver Whitecaps após saída do Bayern
Thomas Müller em sua estreia pelo Vancouver Whitecaps após saída do Bayern (Foto: Rich Lam/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
12:01
  • Matéria
O meia-atacante Thomas Müller retornou ao Bayern de Munique após sua saída para o Vancouver Whitecaps, da MLS. Segundo o "Bild", o jogador aproveitou a Data Fifa para voltar à sua segunda casa e treinou com Pavlovic e Felipe Chavez.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos Estados Unidos, Müller já realizou duas partidas desde a sua despedida do Bayern de Munique após 16 anos na equipe profissional. No duelo entre o Vancouver Whitecaps contra o St. Louis City, o alemão marcou o gol da vitória por 3 a 2 de seu time.

Na Data Fifa, Müller deve realizar novos treinamentos junto aos seus ex-companheiros no Bayern antes de retornar à América do Norte. O próximo compromisso do Vancouver Whitecaps é contra o Philadelphia Union, no dia 13 de agosto.

Na MLS, o Vancouver Whitecaps ocupa a 3ª colocação da Conferência Oeste e está se classificando aos playoffs da liga norte-americana.

Relação de Müller com o Bayern de Munique

Em sua história com o Bayern, Müller realizou 756 partidas pelo clube bávaro, tendo marcado 250 gols e contribuído com 276 assistências. Na passagem de 16 anos, o meia-atacante conquistou 33 títulos com sua ex-equipe.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Müller cumprimenta torcida do Vancouver Whitecaps após saída do Bayern
Müller cumprimenta torcida do Vancouver Whitecaps após saída do Bayern (Foto: Elizabeth Ruiz Ruiz/ AFP)

