Jailson, ex-Palmeiras e Grêmio é anunciado pelo Los Angeles FC, da MLS
Clube havia divulgado um vídeo misterioso, antecipando o anúncio de um novo reforço brasileiro
O volante Jailson, ex-Palmeiras e Grêmio, foi anunciado pelo Los Angeles FC na noite de terça-feira (2). Antes da oficialização da contratação, o clube americano havia divulgado um vídeo misterioso nas redes sociais, antecipando o anúncio de um novo reforço brasileiro.
O jogador estava livre no mercado após não renovar com o Celta de Vigo, da Espanha, e por isso pôde assinar com o LAFC mesmo com a janela de transferências fechada. Jailson não entrava em campo desde o dia 4 de maio.
O volante chegou a receber propostas de equipes da Arábia Saudita, do México e dos Estados Unidos antes de assinar com o Los Angeles FC. Clube de formação, o Grêmio também procurou o volante na janela do início do ano, mas a negociação não avançou.
Carreira de Jailson, novo reforço do Los Angeles FC
Formado na base do Grêmio, Jailson ganhou projeção em 2016 mas se firmou mesmo durante a campanha vitoriosa da Libertadores em 2017. No ano seguinte, consolidou-se como titular e peça-chave no meio-campo do time gaúcho, despertando interesse do futebol europeu. Transferiu-se para o Fenerbahçe, onde disputou 63 partidas, marcou 3 gols e deu 1 assistência.
Em 2022, retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras, mas uma lesão no joelho atrapalhou sua sequência. Sem espaço, seguiu para o Celta de Vigo, onde atuou em duas temporadas, somando 30 jogos, 1 assistência e 1 gol. Agora, sem contrato desde o fim da temporada, Jailson reforçará o LAFC, que enfrentou o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes.
