imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jailson, ex-Palmeiras e Grêmio é anunciado pelo Los Angeles FC, da MLS

Clube havia divulgado um vídeo misterioso, antecipando o anúncio de um novo reforço brasileiro

Jailson x Ituano
imagem cameraJailson em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/09/2025
11:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante Jailson, ex-Palmeiras e Grêmio, foi anunciado pelo Los Angeles FC na noite de terça-feira (2). Antes da oficialização da contratação, o clube americano havia divulgado um vídeo misterioso nas redes sociais, antecipando o anúncio de um novo reforço brasileiro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador estava livre no mercado após não renovar com o Celta de Vigo, da Espanha, e por isso pôde assinar com o LAFC mesmo com a janela de transferências fechada. Jailson não entrava em campo desde o dia 4 de maio.

O volante chegou a receber propostas de equipes da Arábia Saudita, do México e dos Estados Unidos antes de assinar com o Los Angeles FC. Clube de formação, o Grêmio também procurou o volante na janela do início do ano, mas a negociação não avançou.

Carreira de Jailson, novo reforço do Los Angeles FC

Jailson - Palmeiras - Final Paulistão-2022
Jailson comemorando vitória do Palmeiras em 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Formado na base do Grêmio, Jailson ganhou projeção em 2016 mas se firmou mesmo durante a campanha vitoriosa da Libertadores em 2017. No ano seguinte, consolidou-se como titular e peça-chave no meio-campo do time gaúcho, despertando interesse do futebol europeu. Transferiu-se para o Fenerbahçe, onde disputou 63 partidas, marcou 3 gols e deu 1 assistência.

Em 2022, retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras, mas uma lesão no joelho atrapalhou sua sequência. Sem espaço, seguiu para o Celta de Vigo, onde atuou em duas temporadas, somando 30 jogos, 1 assistência e 1 gol. Agora, sem contrato desde o fim da temporada, Jailson reforçará o LAFC, que enfrentou o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

