Fidelidade no futebol é algo difícil de se ver. Tanto jogadores, quanto treinadores são extremamente rotativos e podem mudar de destino com rapidez. São raros, casos de clubes e jogadores que mantém a tradição de seguir juntos do começo até o fim da trajetória. Porém, apesar de ser algo não muito comum, ainda acontece no futebol mundial.

Em comparação ao futebol brasileiro, o técnico mais longevo é Abel Ferreira, do Palmeiras, que comanda o clube há mais de quatro anos. Juan Vojvoda, do Fortaleza, aparece na sequência com mais de 3 anos à frente da equipe. Entre os dois comandantes da Série A está Jorge Luiz Castilho, que treina o Maringá há mais de 3 anos.

Atualmente, o jogador há mais tempo em um só clube, é o goleiro russo Igor Akinfeev. O jogador defende o CSKA Moscou há 22 anos, desde 2003, passando toda a sua carreira vestindo uma só camisa. O jogador foi teve seu auge na década passada, se destacou muito na Copa de 2014, recebendo diversas sondagens de equipes do primeiro escalão europeu, porém, nunca saiu do clube.

Igor Akinfeev pela Rússia na Copa de 2018 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

No Brasil, outro goleiro detém o atual recorde de mais tempo em um só clube. É João Paulo, do Santos, que está no clube desde 2014, totalizando quase onze anos de serviço ao alvinegro praiano. Assim como Akinfeev, o goleiro nunca defendeu outras camisas, permanecendo no clube desde que foi revelado para o futebol.

Jogadores há mais tempo em um só clube no mundo

Igor Akinfeev, CSKA Moscou - 22 anos (2003 - 2025) Thomas Muller, Bayern de Munique - 16 anos e 7 meses (2008 - 2025) Koke, Atlético de Madrid - 16 anos e 7 meses (2008 - 2025) Séamus Coleman, Éverton - 16 anos e um mês (2009 - 2025) Dyego Souza, CD Nacional - 16 anos e um mês (2009 - 2025)

Jogadores há mais tempo em um só clube no Brasil

João Paulo, Santos - 10 anos e 8 meses (2015 - 2025) Kannemann, Grêmio - 8 anos e 7 meses (2016 - 2025) Raphael Veiga, Palmeiras - 8 anos e 1 mês (2017 - 2025) Arboleda, São Paulo - 7 anos e 7 meses (2017 - 2025) Weverton, Palmeiras - 7 anos e um mês (2018 - 2025)

Além deles, outros jogadores, sejam em território brasileiro ou em estrangeiro, vem demonstrando amor ao clube e permanecendo por grande período de tempo. Apesar de ser algo raro, não é impossível de ver casos em que equipe e jogador fazem uma longa trajetória juntos.