No jogo de ida, os belgas aproveitaram o mando de campo e venceram por 1 a 0, gol com de Vincent Janssen ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jelle Bataille, foi expulso, deixando os mandantes em desvantagem numérica. Os gregos pressionaram muito, finalizando 16 vezes e tendo 77% de posse só no segundo tempo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.