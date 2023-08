DONO DO CONHECIMENTO

Se o empate na ida em casa doeu no coração dos torcedores do Rangers, a memória pode alentar para esta quarta-feira. Na última temporada, o time retornou à fase de grupos após 11 anos batendo justamente o PSV nos play-offs, e com as mesmas configurações. O primeiro jogo foi na Escócia e também terminou em 2 a 2, mas na volta, mesmo jogando no Philips Stadion, os Ursos de Pelúcia venceram pelo placar mínimo, com gol de Colak, após falha do zagueiro brasileiro André Ramalho.