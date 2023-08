Segundo dados fornecidos pela plataforma de estatísticas Wyscout, Jair também é o líder de assistências da Superliga (3), o terceiro atleta do torneio com mais gols+assistências (5), segundo com mais passes decisivos realizados (7) e o 13º com mais minutos em campo (709 no total). Outros números gerais também valem ser destacados. O brasileiro tem uma porcentagem de 65,1% das ações totais bem sucedidas (375), oito chutes a gol, 85,7% dos passes certos (230 - com uma média de 29,2 passes certos por jogo), 14 interceptações e 34 recuperações de bola (70,6% delas no meio-campo do adversário).